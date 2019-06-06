У Києві 33-річна жінка вистрибнула з 14 поверху

Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс 08:56
Україна показала найкращий результат за темпами зростання авіаперевезень 06:33
На тлі вбивства дитини поліцейськими Аваков не піде у відставку 13:57
Кабмін дозволив «Нафтогазу» зменшити ціну на газ для українців 13:03
На Дніпропетровщині підліток застрелив 8-річного брата 11:55
Зеленський назвав можливість дефолту в Україні чутками 10:38
Відомий високооплачуваний актор поставив кар’єру на паузу 09:37
Зеленський не спілкуватиметься із журналістами у Брюсселі 14:00
Турецька компанія збудує біля Одеси вітряну електростанцію 13:30
Що може дати Україні зміна статусу Керченської протоки? 13:03
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Трагедія у Києві. З вікна багатоповерхівки випригнула жінка. Перед тим, як накласти на себе руки, вона написала передсмертну записку та записала відео.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут 33-річна жінка вчинила самогубство, випригнувши з вікна 14 поверху. Перед тим як накласти на себе руки вона написала передсмертну записку та зависала відео.
Трагедія трапилась на вулиці Кудряшова, 20б. Про неї на лінію екстренних служб повідомили близько 4:15. Лікарі, які прибули на місце події лише констатували смерть жінки.
За попередніми даними, загибла не проживала у будинку. За словами правоохоронців, вона прийшла до подруги, яка живе на 14 поверсі. Наразі подробиці трагедії встановлюються. Відомо, що 5 червня жінка відзначила свій день народження.
08:56: Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс
06:33: Україна показала найкращий результат за темпами зростання авіаперевезень
13:57: На тлі вбивства дитини поліцейськими Аваков не піде у відставку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.