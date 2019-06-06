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У Києві 33-річна жінка вистрибнула з 14 поверху

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 09:26
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У Києві 33-річна жінка вистрибнула з 14 поверху

Трагедія у Києві. З вікна багатоповерхівки випригнула жінка. Перед тим, як накласти на себе руки, вона написала передсмертну записку та записала відео.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут 33-річна жінка вчинила самогубство, випригнувши з вікна 14 поверху. Перед тим як накласти на себе руки вона написала передсмертну записку та зависала відео.

Трагедія трапилась на вулиці Кудряшова, 20б. Про неї на лінію екстренних служб повідомили близько 4:15. Лікарі, які прибули на місце події лише констатували смерть жінки.

За попередніми даними, загибла не проживала у будинку. За словами правоохоронців, вона прийшла до подруги, яка живе на 14 поверсі. Наразі подробиці трагедії встановлюються. Відомо, що 5 червня жінка відзначила свій день народження.

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