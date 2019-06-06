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Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 08:56
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Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс

Дженіфер Лопес викрили у використанні коректуючої білизни спандекс. Так, непривабливу білизну вона показала у Майямі.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Дженіфер Лопес випадково засвітила незграбну білизну-шорти спандекс. Як відомо, така білизна втягує тіло, роблячи його візуально привабливішим. Так, бежеві шортики, які зірки так бояться демонструвати публіці, були помічені на Джей Ло на випускному вечері дітей зірки та її майбутнього чоловіка Алекса Родрігеса.

«Джей Ло приїхала на святкування у Майямі у розкішній сукні Шанель коралового кольору. Наряд мав глибокий виріз до бедра, тому співачка випадково продемонструвала свою далеко не звабливу білизну», - відзначили ЗМІ.

Як повідомлялось раніше, 49-річна Дженіфер Лопес почала активніше займатися у спортзалі. Зірка відправиться у музичний тур, тому намагається удосконалити своє й так привабливе тіло.

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