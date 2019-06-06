В Україні авто з Азії замінять «євробляхи»

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Олег Назаренко порадував українців, які планують купити вживане авто з-за кордону. В Україну привезуть б/у моделі авто Hyundai та KIA з Азії.
Новину передає «Преса України».
Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко зробив важливу заяву. За його словами, ера машин на європейській реєстрації підходить до кінця. На заміну таким транспортним засобам прийдуть авто з Азії.
Назаренко розповів, що в Україну будуть централізовано ввозити автомобілі Hyundai і KIA з Південної Кореї. Мова йде про авто, які були у вжитку. Оператор автомобільного ринку АІС уже уклав відповідну угоду про поставку автомобілів.
Представники АІС розповіли, що в Україну заїдуть авто 2011-2014 року випуску та з пробігом 100-200 тис. км. Наголошується, що такі авто також не потребують ремонту.
«Не існує статистики, яка б розділяла імпорт автомобілів б/у від виробників або від кого-небудь іншого. На кордоні вони всі рівні - всі вони суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності», - додав Назаренко.
Він особливо наголосив, що попит на вживані авто в Україні лише росте. Так, за перші 5 місяців 2019 року імпорт нових автомобілів впав на 6%, а імпорт автомобілів з пробігом збільшився на 700%, порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
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