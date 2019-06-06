Лавров нагадав умову зустрічі Путіна з Зеленським

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 07:40

Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть провести зустріч у «нормандському форматі». Однак перед тим Київ повинен виконати певні умови.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 червня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив важливу заяву. За його словами, президент РФ Володимир Путін може зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак за умови, що Київ виконає домовленості, які були досягнуті у «нормандському форматі».

«Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку Мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією», - розповів Лавров.

Він додав, що переговорів «з чистого листа» уже не вийде. За його словами, сторони можуть спілкуватись виключно у рамках контактної групи та «нормандського формату».

«В «нормандському форматі» на рівні чотирьох лідерів за останні чотири роки були досягнуті конкретні домовленості про розведення сил і засобів в трьох конкретних пілотних районах на лінії зіткнення і про оформлення процедури вступу в силу закону про особливий статус Донбасу в ув'язці з проведенням на цих територіях виборів. Те, і інше було предметом конкретних домовленостей лідерів. Вони доручили оформити ці домовленості на папері. До сих пір цього не зроблено», - заявив він.

До слова, раніше кремлівський лідер Володимир Путін заявляв, що під час можливих переговорів з Володимиром Зеленським обговорюватиметься тема врегулювання ситуації на Донбасі.