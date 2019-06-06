Новим президентом ФІФА став Джанні Інфантіно

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У ФІФА відбулись зміни. Так, у Парижі обрали нового президента, який вже вчетверте головуватиме в організації.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 5 червня, було переобрано президента ФІФА. 69-й Конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Парижі обрав на пост президента головної футбольної організації Джанні Інфантіно. Він головуватиме до 2023 року.
Свій голос «за» віддали 211 членів асоціації. Відповідну інформацію надали у прес-службі ФІФА. Як відомо, Джанні Інфантіно став 9 президентом організації. Це вже четвертий його термін на посту президента ФІФА.
«Всього за три роки ця організація перетворилася з отруйної, майже злочинної в те, чим вона повинна бути: установа, яке розвиває футбол. У цій новій ФІФА є місія і план, тому наступні чотири роки вже почалися: ми заклали міцну основу для будівництва майбутнього», - заявив новоспечений президент у своїй промові.
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