Новим президентом ФІФА став Джанні Інфантіно

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 07:03

У ФІФА відбулись зміни. Так, у Парижі обрали нового президента, який вже вчетверте головуватиме в організації.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 червня, було переобрано президента ФІФА. 69-й Конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Парижі обрав на пост президента головної футбольної організації Джанні Інфантіно. Він головуватиме до 2023 року.

Свій голос «за» віддали 211 членів асоціації. Відповідну інформацію надали у прес-службі ФІФА. Як відомо, Джанні Інфантіно став 9 президентом організації. Це вже четвертий його термін на посту президента ФІФА.

«Всього за три роки ця організація перетворилася з отруйної, майже злочинної в те, чим вона повинна бути: установа, яке розвиває футбол. У цій новій ФІФА є місія і план, тому наступні чотири роки вже почалися: ми заклали міцну основу для будівництва майбутнього», - заявив новоспечений президент у своїй промові.