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Україна показала найкращий результат за темпами зростання авіаперевезень

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 06:33
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Україна показала найкращий результат за темпами зростання авіаперевезень

Володимир Омелян заявив про успіхи України. За його словами, країна стала рекордсменом за темпами зростання авіаперевезень.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян залишив на своїй сторінці у соцмережі нове повідомлення. Він зазначив, що Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень. Мова йде за 2018 рік.

Так, темпи зростання перевезень в українській державі становлять 24,5%. За Україною розмістилась Грузія з 23,6%. На третьому місці Литва з 19,2%.

Як повідомлялось раніше, у Мінфраструктури заявили, що українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності. У рейтингу пунктуальності перше місце дісталось авіакомпанії «Мотор Січ». Вона виконала вчасно 98,8% рейсів. Далі розмістились «Роза вітрів» та Yanair з показниками 92,6% і 88,9% відповідно.

До слова, з січня по червень 2018 року українські аеропорти обслужили 8,9 млн пасажирів. Це на 26% більше в порівнянні з 2017 роком.

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