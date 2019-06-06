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Володимир Омелян заявив про успіхи України. За його словами, країна стала рекордсменом за темпами зростання авіаперевезень.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури Володимир Омелян залишив на своїй сторінці у соцмережі нове повідомлення. Він зазначив, що Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень. Мова йде за 2018 рік.
Так, темпи зростання перевезень в українській державі становлять 24,5%. За Україною розмістилась Грузія з 23,6%. На третьому місці Литва з 19,2%.
Як повідомлялось раніше, у Мінфраструктури заявили, що українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності. У рейтингу пунктуальності перше місце дісталось авіакомпанії «Мотор Січ». Вона виконала вчасно 98,8% рейсів. Далі розмістились «Роза вітрів» та Yanair з показниками 92,6% і 88,9% відповідно.
До слова, з січня по червень 2018 року українські аеропорти обслужили 8,9 млн пасажирів. Це на 26% більше в порівнянні з 2017 роком.
06:33: Україна показала найкращий результат за темпами зростання авіаперевезень
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