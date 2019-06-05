Перепишите устав, пока не поздно!

zmxn 05 червня 2019, 06:48

Совсем скоро вступят в силу изменения, регламентированные законом, который был опубликован год назад – 16.06.2018. Согласно его пунктам, немало изменений коснется именно обществ с ограниченной ответственностью – ООО – самой популярной и многочисленной формы организации бизнеса в Украине. Что принесут с собой эти новшества и как правильно к ним подготовиться? Читайте ниже.

Почему нужно менять устав?

Особенностью изменений является тот факт, что многие положения уставов, ранее считавшиеся приемлемыми, должны быть откорректированы. Если этого не сделать, то с момента вступления изменений в силу – с 17.06.2019 – положения Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» получают преимущественный статус над уставом. То есть пункты документа предприятия, в случае несоответствия новым нормам, автоматически будут заменяться соответствующими пунктами Закона. Это может стать причиной немалого списка проблем и неудобств:

Штрафные санкции со стороны банков и госструктур;

Признание устава нелегитимным работниками предприятия;

Прекращение деятельности ООО;

Сложности в изменениях работы, организации деятельности, партнерства и т.д.

Всего этого избежать не так уж и сложно – достаточно успеть переписать и зарегистрировать новый устав до указанной даты.

Коррекция устава: порядок работы

Для самостоятельного устранения неточностей придется сделать немало работы:

Изучить Закон и сам устав на предмет выявления нарушений;

Внести изменения;

Зарегистрировать новый документ соответствующим образом.

Довольно просто, но между внесением изменений и утверждением устава есть «небольшой» период из нескольких сеансов возвращения документа на доработку.

Дополнительная информация в авторской статье «Аркада-Гранд» - https://arkada-grand.ua/statyi/pereregistraciya-ooo/

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