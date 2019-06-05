Перепишите устав, пока не поздно!

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Совсем скоро вступят в силу изменения, регламентированные законом, который был опубликован год назад – 16.06.2018. Согласно его пунктам, немало изменений коснется именно обществ с ограниченной ответственностью – ООО – самой популярной и многочисленной формы организации бизнеса в Украине. Что принесут с собой эти новшества и как правильно к ним подготовиться? Читайте ниже.
Особенностью изменений является тот факт, что многие положения уставов, ранее считавшиеся приемлемыми, должны быть откорректированы. Если этого не сделать, то с момента вступления изменений в силу – с 17.06.2019 – положения Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» получают преимущественный статус над уставом. То есть пункты документа предприятия, в случае несоответствия новым нормам, автоматически будут заменяться соответствующими пунктами Закона. Это может стать причиной немалого списка проблем и неудобств:
Всего этого избежать не так уж и сложно – достаточно успеть переписать и зарегистрировать новый устав до указанной даты.
Для самостоятельного устранения неточностей придется сделать немало работы:
Довольно просто, но между внесением изменений и утверждением устава есть «небольшой» период из нескольких сеансов возвращения документа на доработку.
Дополнительная информация в авторской статье «Аркада-Гранд» - https://arkada-grand.ua/statyi/pereregistraciya-ooo/
Альтернативой такому непростому решению является сотрудничество со специалистами. Мы с готовностью выполним внесение изменений в ваш устав с точным соблюдением всех новшеств. От вас потребуется только предоставить нам копии необходимых документов: самого устава, паспорта и коды участников ООО. В указанный день вы просто придете и заберете готовый, соответствующий новому законодательству устав.
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