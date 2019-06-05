На тлі вбивства дитини поліцейськими Аваков не піде у відставку

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Арсен Аваков поспілкувався із журналістами. Він зазначив, що ні він, ні Сергій Князєв у відставку не збираються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив важливу заяву. На тлі закликів серед українців про відставку він зазначив, що не зробить цього. Як відомо, небайдужі українці закликали Авакова йти у відставку на тлі вбивства поліцейським 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, Київська область.
«Персональна відповідальність міністра завжди є. І кожен міністр повинен бути готовий до того, щоб відповідати перед Парламентом. І цей Парламент може відправити мене у відставку, і наступний теж», - зауважив він.
Крім того Аваков заявив, що на тлі трагічних подій у відставку також не має йти голова Національної поліції Сергій Князєв.
«Я не вважаю, що глава Нацполіціі Князєв повинен йти у відставку. Він добре працює і делат все від нього залежне», - підсумував він.
Як повідомлялось раніше, 31 травня в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову. Його прооперували, однак, на жаль, 3 червня його не стало. За попередніми даними, стрілянину заради розваги влаштували п’яні поліцейські. Наразі вони затримані й заперечують свою провину.
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