Зеленський звернувся до країни-окупанта РФ

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 13:43

Володимир Зеленський відреагував на втрати бійців на Донбасі. Так, він звернувся до керівництва окупантів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до країни-агресорки РФ. На своїй сторінці у фейсбук він зазначив, що на Донбасі трагічно загинули троє українських захисників та ще стільки ж отримали поранення.

«Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів в Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили», - зазначив український лідер.

Нагадаємо, за даними ООС, російські найманці планують провокаційні дії, спрямовані проти мирних громадян. Як зазначається, мета ворога – загострення ситуації на Донбасі.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів. Систематичні обстріли з боку російсько-окупаційних військ загрожують життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу», - йдеться у повідомленні.