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Кабмін дозволив «Нафтогазу» зменшити ціну на газ для українців

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 13:03
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Кабмін дозволив «Нафтогазу» зменшити ціну на газ для українців

Володимир Гройсман заявив, що «Нафтогаз» повинен знизити ціну на газ для населення. Тим часом експерти нагадали, що ціна давно мало б бути нижчою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив на засіданні Уряду. Він заявив, що «Нафтогаз» повинен знизити ціну на газ для українців до 7,7 - 8 грн/кубометр.

«Я вважаю, що НАК «Нафтогаз України» затвердив ціни на газ вище ринкових на червень. Те ж саме вони планують зробити в липні. Тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дозволить їм зловживати своїм становищем, а вони – монополісти», - зазначив він.

Гройсман наголосив, що перше рішення уряду – зобов’язати переглянути ціни, а друге рішення - перевірки щодо формування ціни на газ компанією.

Тим часом експерти нагадали, що з доставкою газу в Україну, тобто з усіма ПДВ, ціна на газ становить складає 6905 грн за тисячу куб.м. Тобто керівництво країни продовжує грабувати українців.

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