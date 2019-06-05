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Журналіст назвав Ляшка професійною повією

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 12:28
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Журналіст назвав Ляшка професійною повією

Олександр Дубінський прокоментував істерики Ляшка щодо Зеленського. За його словами, при Порошенку таких істерик не було з однієї причини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, відомий український журналіст Олександр Дубінський прокоментував поведінку лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка. У своєму блозі журналіст зазначив, що політик останнім часом влаштовує «концерти» біля президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні Ляшко написав, що Зеленський таємно присвоїв звання лейтинанта своєму другу Івану Баканову, перед тим як назначити його першим замголови СБУ. До цього Ляшко сидів і мовчав, коли Порошенко розкидався генеральськими званнями», - наголосив журналіст.

За словами Дубінського, Ляшко – це «професійна повія», яка «візчить» лише тоді, коли їй добре заплатять. Він нагадав, що у радикала немає шансів пройти у Раду.

«А грошей то хочеться, А в кого ж їх взяти? У противників Зеленського. Хто являється ключовим противником Зеленського? Порошенко. Тому Ляшку треба системно мінісувати рейтинг партії «Слуга народу», чим він й займається», - заявив Дубінський.

 

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