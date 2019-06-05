На Дніпропетровщині підліток застрелив 8-річного брата

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 11:55

На Дніпропетровщині 15-річний хлопець вистрілив у власного брата. Після скоєного він втік з дому.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 4 червня, у місті Вільногірськ Дніпропетровської області сталась трагедія. Тут 15-річний хлопчик здійснив вистріл у голову своєму восьмирічному брату. Злякавшись, винуватець трагедії втік з дому. Тим часом потерпілого госпіталізували.

Відповідну інформацію надав перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.

«Ще раз акцентую, що будь-яка зброя - це небезпека. Зараз літо і діти залишаються без нагляду. Тільки за останню добу двоє дітей 2004 і 2008 року народження втопилися в Івано-Франківській і Львівській областях. Нам, дорослим, варто приділяти більше уваги нашим дітям. Бережіть себе і дітей», - додав Аброськін.

До слова, раніше на Дніпропетровщині 10-річний хлопець випадково застрелив свою 2-річну сестру. Хлопець знайшов на смітнику саморобну вогнепальну зброю та вирішив показати її іншим дітям. В результаті й сталась трагедія.