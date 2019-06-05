Майлі Сайрус здивувала солодкою фотосесією

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Майлі Сайрус представила в Інстаграм серію нових знімків. Фанати зірки зауважили, що вони досить провокаційні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, з’явилися нові провокаційні фото співачки Майлі Сайрус. 26-річна знаменитість позувала з бананами, грейпфрутами у найвідвертіших позах. Фото з’явилися на її офіційній сторінці в Instagram.
«Не тра*****сь з моєю свободою», - підписала знімки зірка.
Фанати Сайрус звернули увагу, що зірка на фото брудна.
«Вона наче лягла животом на торт. Така провокаційна», -з’явилось у коментарях.
Варто зазначити, що співачка дещо змінила свій образ. Так, вона тепер носить довге волосся та чубчик. До слова, зірка готується представити свій новий альбом.
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