Зеленський назвав можливість дефолту в Україні чутками

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 10:38

Володимир Зеленський в черговий раз заявив, що можливість дефолту в Україні це ніщо інше як чутки. За його словами,це також є продумані акції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що Володимир Зеленський спростував можливість дефолту країні. За його словами, такі заяви є чутками та «продуманими акціями».

Як відомо, таку заяву він зробив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

«Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялось раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що порада оголосити дефолт в Україні його не влаштовує.