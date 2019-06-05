Зеленський назвав можливість дефолту в Україні чутками

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Володимир Зеленський в черговий раз заявив, що можливість дефолту в Україні це ніщо інше як чутки. За його словами,це також є продумані акції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, у прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що Володимир Зеленський спростував можливість дефолту країні. За його словами, такі заяви є чутками та «продуманими акціями».
Як відомо, таку заяву він зробив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
«Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією», - наголосив Зеленський.
Як повідомлялось раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що порада оголосити дефолт в Україні його не влаштовує.
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