Кличко запропонував Саакашвілі очолити «Удар» (ВІДЕО)

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Віталій Кличко заявив, що готовий прийняти у свою політичну партію Михайла Саакашвілі і навіть більше, він бажає аби політик очолив партію.
Новину передає «Преса України».
Київський мер Віталій Кличко запропонував політику Михайлу Саакашвілі очолити його партію «Удар». Як відомо, політсила візьме участь в дострокових парламентських виборах. Таку заяву Кличко зробив 4 червня ввечері. Відповідне повідомлення з’явилось на його сторінці у соцмережі.
«Я готовий підставити політичне плече заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити. «Удар» іде на дострокові парламентські вибори», - заявив Кличко.
Прийме Саакашвілі пропозицію чи ні, наразі невідомо. Нагадаємо, 28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський дав добро на повернення ексгубернатору Одеської області громадянства України. Тим часом лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зазначив, що Саакашвілі не може бути включений до списку будь-якої партії, оскільки він не прожив в Україні 5 років.
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