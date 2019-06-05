Зеленський назвав можливість дефолту в Україні чутками 10:38
Відомий високооплачуваний актор поставив кар’єру на паузу 09:37
Зеленський не спілкуватиметься із журналістами у Брюсселі 14:00
Турецька компанія збудує біля Одеси вітряну електростанцію 13:30
Що може дати Україні зміна статусу Керченської протоки? 13:03
Вбивство у Переяславі: Підозрювані заперечили свою вину 12:30
Українські депутати будь-яке незаконне збагачення можуть зробити законним – журналіст 11:49
У липні українці платитимуть податок за закордонні посилки вартістю понад 100 євро 11:14
Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку 10:41
Князєв вибачився перед родичами вбитого у Переяславі хлопчика 09:39
Послание советского писателя Юлиана Семенова президенту Владимиру Путину из 1969-го года 16:01
У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні 13:39
Тепле море та грозові дощі: Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні 12:11
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Кріс Хемсворт, відомий голлівудський актор, вирішив призупинити зйомки у кіно. Стала відома причина його рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що актор Кріс Хемсворт, відомий за своєю роллю у фільмах Marvel, призупинить зйомки у кіно. 35-річна зірка вирішила присвятити більше часу вихованню дітей, а також проводженню часу з дружиною.
Як відомо, Кріс Хемсворт одружений на 42-річній Ельзі Патакі. У пари є троє дітей – 7-річна дочка Індія та 10-річні сини-близнюки Саша і Трістан.
«У них дуже важливий вік. Вони ще маленькі, але розуміють, що я став пропадати частіше, ніж раніше», - заявив актор.
За попередніми даними, Кріс Хемсворт не зніматиметься щонайменше до кінця 2019 року.
10:38: Зеленський назвав можливість дефолту в Україні чутками
10:07: Кличко запропонував Саакашвілі очолити «Удар» (ВІДЕО)
09:37: Відомий високооплачуваний актор поставив кар’єру на паузу
14:00: Зеленський не спілкуватиметься із журналістами у Брюсселі
13:30: Турецька компанія збудує біля Одеси вітряну електростанцію
13:03: Що може дати Україні зміна статусу Керченської протоки?
12:30: Вбивство у Переяславі: Підозрювані заперечили свою вину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.