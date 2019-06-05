Відомий високооплачуваний актор поставив кар’єру на паузу

Аня Мартинюк 05 червня 2019, 09:37

Кріс Хемсворт, відомий голлівудський актор, вирішив призупинити зйомки у кіно. Стала відома причина його рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що актор Кріс Хемсворт, відомий за своєю роллю у фільмах Marvel, призупинить зйомки у кіно. 35-річна зірка вирішила присвятити більше часу вихованню дітей, а також проводженню часу з дружиною.

Як відомо, Кріс Хемсворт одружений на 42-річній Ельзі Патакі. У пари є троє дітей – 7-річна дочка Індія та 10-річні сини-близнюки Саша і Трістан.

«У них дуже важливий вік. Вони ще маленькі, але розуміють, що я став пропадати частіше, ніж раніше», - заявив актор.

За попередніми даними, Кріс Хемсворт не зніматиметься щонайменше до кінця 2019 року.