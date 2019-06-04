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Володимир Зеленський розчарував журналістів, які планували поспілкуватись з ним у Брюсселі. Як відомо, лідер України обмежиться спільною заявою з Туском.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час свого першого закордонного візиту не спілкуватиметься із представниками ЗМІ. Нагадаємо, український лідер буде у Брюсселі 4-5 червня.
Про це розповів кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.
«Перший візит до Брюсселя Президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити запитання?» - написав він.
Тим не менше, Володимир Зеленський збирається зробити спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском. До слова, у Брюсселі президент України зустрінеться з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
14:00: Зеленський не спілкуватиметься із журналістами у Брюсселі
13:30: Турецька компанія збудує біля Одеси вітряну електростанцію
13:03: Що може дати Україні зміна статусу Керченської протоки?
12:30: Вбивство у Переяславі: Підозрювані заперечили свою вину
11:49: Українські депутати будь-яке незаконне збагачення можуть зробити законним – журналіст
11:14: У липні українці платитимуть податок за закордонні посилки вартістю понад 100 євро
10:41: Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку
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