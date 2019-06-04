Зеленський не спілкуватиметься із журналістами у Брюсселі

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 14:00

Володимир Зеленський розчарував журналістів, які планували поспілкуватись з ним у Брюсселі. Як відомо, лідер України обмежиться спільною заявою з Туском.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час свого першого закордонного візиту не спілкуватиметься із представниками ЗМІ. Нагадаємо, український лідер буде у Брюсселі 4-5 червня.

Про це розповів кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.

«Перший візит до Брюсселя Президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити запитання?» - написав він.

Тим не менше, Володимир Зеленський збирається зробити спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском. До слова, у Брюсселі президент України зустрінеться з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.