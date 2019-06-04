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В Україні з’явиться нова вітряна елетростанція. Будуватиме її турецька компанія. Стало відомо, скільки доведеться заплатити турецьким робітникам.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що поблизу Одеси, в Овідіополі, з’явиться вітряна електростанція. Збудує її турецька компанія Guris Insaat ve Muhendislik A.S. за 64 млн євро. Відповідну інформацію надав представник в Одеській обласній державній адміністрації.
За його словами, потужність електростанції складе 32,4 МВт. До слова, компанія Guris є лідером в Туреччині з розвитку поновлюваних джерел енергії. Її експерти реалізовують енергетичні проекти в різних країнах світу.
Як повідомлялось раніше, експерти з України та Китаю націлились співпрацювати у сфері вітроенергетичних потужностей. Так, в Україні планують створити сучасні китайські вітроелектростанції.
13:30: Турецька компанія збудує біля Одеси вітряну електростанцію
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