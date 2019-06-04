Що може дати Україні зміна статусу Керченської протоки?

zmxn 04 червня 2019, 13:03

Останнім часом в Україні розпочали дуже активно обговорювати питання статусу Керченської протоки та можливості, щоб зробити його міжнародним.

Вже відомо, що Міністерство закордонних справ України буде всіма силами домагатися таких змін. Заступниця глави МЗС України О. Зеркаль наголосила, що такий крок дозволить нашій країні позбутися спекуляцій з боку РФ.

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Справа полягає у тому, що протокою, як транзитним шляхом, користуються кораблі абсолютно різних країн світу. А між Україною та Росією з 2003 року діє двостороння угода, в якій чітко зазначено, що Азовське море – це внутрішні води цих двох країн. Також там написано, що жодні іноземні військові кораблі не мають права зайти в цю акваторію без наявності дозволу іншої сторони. Кажуть, що ця угода тоді підписувалась під тиском. Відомо про те, що Медведчук брав активну участь в підготовці даного документу.

Згідно з розповідями екс-міністра закордонних справ нашої країни Володимира Огризко, МЗС до останнього не хотіло підписувати такі умови, але під тиском все ж таки деякі речі були змушені пропустити. Він наголошує, що якщо ця угода буде денонсована (це залежить навіть від рішення однієї зі сторін), тоді вона перестане бути чинною. За таких умов діє Конвенція ООН з морського права. Тобто, ті країни, які межують з аби-якою протокою, не можуть дискримінувати будь-яким чином кораблі інших держав, що використовують протоку для транзиту. Крім того, вони не повинні перешкоджати транзитному проходу чи припиняти його. Офіційна зміна статусу прибере дуже багато питань, в тому числі ті, що стосуються правової невизначеності протоки. Умовно кажучи, якщо якийсь турецький, болгарський чи американський фрегат захоче зайти в м. Маріуполь, то Росія не має права його зупинити, бо, так мовити, "отримає по зубах".

Деякі наші бізнесмени зі сфери рибного господарства заявляють, що у разі зміни статусу Керченської протоки Росія почне ловити рибу по всій акваторії. Але Володимир Огризко пояснює, що нічого подібного не трапиться, бо справа стосується лише розмежування територіального моря. А згідно з міжнародним правом, 2/3 Азовського моря припадає на Україну і лише 1/3 – на Росію.

Поки що заступник голови МЗС О. Зеркаль запевнила громадян, що розривати угоду з Росією та змінювати статус Керченської протоки Україна в даний момент не має наміру. Але подивимося, що буде далі, та як будуть розгортатися події.