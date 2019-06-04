Лілі Ален здивувала відвертим вбранням

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 13:04

34-річна Лілі Ален вирішила показати шанувальникам груди. Однак не повністю. Соромні місця вона прикрила напівпрозорим топом.

Новину передає «Преса України».

Британська співачка Лілі Ален шокувала прихильників досить відвертим вбранням. Так, на фестивалі в Нью-Йорку вона виступила без бюстгальтера. Натомість її груди прикривав напівпрозорий мереживний топ.

Як відомо, 34-річна знаменитість часто демонструє свою «незграбність» як у піснях, так і в моді.

«Це стиль Лілі Ален. Не скромний, іноді кричущий, але це Лілі Ален», - відзначили критики.

«Красуня брюнетка була натхненна 50-ми. Про це свідчить її зачіска. Оголені груди це вже сьогоднішня тема», - додали експерти.

До слова, музичний фестиваль, на якому виступила Лілі Ален, має назву The Governors Ball Music Festival.