Вбивство у Переяславі: Підозрювані заперечили свою вину

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Горе-поліцейські, в результаті розваг яких загинув 5-річний хлопчик, заперечили свою провину. Одного з підозрюваних помістили у СІЗО.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стартувало засідання Голосіївського районного суду Києва, де підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейські уже встигли заперечити свою провину.
Як відомо, у вбивстві підозрюють поліцейський Івана Приходька та Володимира Петровця.
«Я сам батько двох дітей, я розумію це горе ... Прошу розібратися в даній ситуації. Я не стріляв в тому напрямку», - заявив Приходько.
Варто зазначити, що суд дав добро на відправлення поліцейського у СІЗО без застави. Також відомо, що свідок злочину Кривошеєв також здійснював постріли, однак йому про підозру не повідомлено. Про це заявив правозахисник Приходька.
Що стосується Петровця, то один із свідків події заявив, що він не стріляв.
Як повідомлялось раніше, 31 травня 5-річний Кирил Тлявов гуляв у дворі у Переяслав-Хмельницькому та отримав важке поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. 3 червня хлопчик помер.
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