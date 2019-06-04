Українські депутати будь-яке незаконне збагачення можуть зробити законним – журналіст

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 11:49

Олександр Дубинский розповів, що законопроект про незаконне збагачення не налякає українських чиновників та депутатів. За його словами, при сьогоднішній системі посадити за такий злочин неможливо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський прокоментував внесення в парламентом президентом Володимиром Зеленським законопроекту про незаконне збагачення. За словами журналіста, тепер чиновників офіса президента, за логікою, можуть садити у тюрму на термін від 5 років, якщо їх активи на 204 тисячі гривень перевищують їх дохід.

«Якщо ви не в курсі, то я вам пояснюю, що будь-який депутат знає декілька способів легалізувати свої активи та доходи. Які б закони в країні не вносились би, пока будуть існувати ці прогалини, ср**и вони хотіли на ті закони», - зазначив він.

Для прикладу Дубінський назвав продаж нерухомості за будь-яку вартість та позичання.

«Сергій Лещенко так квартиру собі купив, пам’ятаєте?» - наголосив журналіст.

Підсумовуючи він зазначив, що ніхто в Україні не сидітиме у тюрмі за незаконне збагачення при такій системі.