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Українські депутати будь-яке незаконне збагачення можуть зробити законним – журналіст

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 11:49
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Українські депутати будь-яке незаконне збагачення можуть зробити законним – журналіст

Олександр Дубинский розповів, що законопроект про незаконне збагачення не налякає українських чиновників та депутатів. За його словами, при сьогоднішній системі посадити за такий злочин неможливо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський прокоментував внесення в парламентом президентом Володимиром Зеленським законопроекту про незаконне збагачення. За словами журналіста, тепер чиновників офіса президента, за логікою, можуть садити у тюрму на термін від 5 років, якщо їх активи на 204 тисячі гривень перевищують їх дохід.

«Якщо ви не в курсі, то я вам пояснюю, що будь-який депутат знає декілька способів легалізувати свої активи та доходи. Які б закони в країні не вносились би, пока будуть існувати ці прогалини, ср**и вони хотіли на ті закони», - зазначив він.

Для прикладу Дубінський назвав продаж нерухомості за будь-яку вартість та позичання.

«Сергій Лещенко так квартиру собі купив, пам’ятаєте?» - наголосив журналіст.

Підсумовуючи він зазначив, що ніхто в Україні не сидітиме у тюрмі за незаконне збагачення при такій системі.

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