У липні українці платитимуть податок за закордонні посилки вартістю понад 100 євро

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 11:14

В Україні покупки з іноземних сайтів будуть обкладатися податком на додану вартість. Платити доведеться тим шоперам, які замовили товар на суму понад 100 євро.

Новину передає «Преса України».

У ДФС у Львівській області вирішили нагадати українцям, які люблять робити покупки на іноземних сайтах, що з 1 липня поточного року вступають в силу нові зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях. Так, неоподатковуватимуться товари на суму до 100 євро.

«З 1 липня 2019 вступають в силу зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення кордону оподаткування податком на додану вартість (далі - ПДВ) для товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або у одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях», - уточнили у відомстві.

Також зазначається, що товари вартістю понад сто євро обкладатимуться податком у другій половині 2019 року і протягом всього 2020 року. До слова, ПДВ посилки вартістю понад 100 євро складе 20%. Для фізичної особи – 10% від суми, що перевищує еквівалент 150 євро.