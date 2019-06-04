Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 10:41

Чоловік Бейонсе, Jay-Z, став першим репером-мільярдером. Його статки оцінило видання Forbes.

Новину передає «Преса України».

Американський виконавець Jay-Z офіційно став першим репером-мільярдером. Про це повідомило видання Forbes. 49-річний репер збудував імперію, засновану на музиці, моді та інвестиціях.

Нагадаємо, Jay-Z, або ж Шон Картер, є чоловіком співачки Бейонсе. Він виріс в одному з найвідоміших районів Нью-Йорка. У 1996 році він здобув славу завдяки своєму дебютному альбому «Reasonable Doubt», а його альбом 2001 року «The Blueprint» був доданий в Національний реєстр записів бібліотеки Конгресу, оскільки він вважався «культурно, історично чи естетично значущим матеріалом».

Серед головних активів зірки Forbes виділив:

Музичний каталог $75 млн.

Частка у шампанському бізнесі Armand de Brignac і коньячному бізнесі D'Usse, $410 млн.

Частка в Uber, $70 млн.

Нерухомість у модних частинах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

$100 млн акцій в музичному потоковому сервісі Tidal.

Колекція мистецтв - 50 мільйонів доларів.