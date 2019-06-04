Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку

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Чоловік Бейонсе, Jay-Z, став першим репером-мільярдером. Його статки оцінило видання Forbes.
Новину передає «Преса України».
Американський виконавець Jay-Z офіційно став першим репером-мільярдером. Про це повідомило видання Forbes. 49-річний репер збудував імперію, засновану на музиці, моді та інвестиціях.
Нагадаємо, Jay-Z, або ж Шон Картер, є чоловіком співачки Бейонсе. Він виріс в одному з найвідоміших районів Нью-Йорка. У 1996 році він здобув славу завдяки своєму дебютному альбому «Reasonable Doubt», а його альбом 2001 року «The Blueprint» був доданий в Національний реєстр записів бібліотеки Конгресу, оскільки він вважався «культурно, історично чи естетично значущим матеріалом».
Серед головних активів зірки Forbes виділив:
Музичний каталог $75 млн.
Частка у шампанському бізнесі Armand de Brignac і коньячному бізнесі D'Usse, $410 млн.
Частка в Uber, $70 млн.
Нерухомість у модних частинах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.
$100 млн акцій в музичному потоковому сервісі Tidal.
Колекція мистецтв - 50 мільйонів доларів.
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