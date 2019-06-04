Президента треба контролювати – Вакарчук

Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку 10:41
Князєв вибачився перед родичами вбитого у Переяславі хлопчика 09:39
Послание советского писателя Юлиана Семенова президенту Владимиру Путину из 1969-го года 16:01
У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні 13:39
Тепле море та грозові дощі: Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні 12:11
Вакарчук поділився думками з приводу завершення війни на Донбасі 07:39
Матіос вирішив розібратися з роликом, в якому Румунія анексує Україну 07:03
Медреформаторка Супрун попередила про «шоковий» період для українців 06:30
У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками 14:10
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Святослав Вакарчук заявив, що підтримає Володимира Зеленського після виборів в Раду. За його словами, його також треба постійно контролювати.
Новину передає «Преса України».
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що він та його команда готові підтримати президента країни Володимира Зеленського. А саме після виборів в ВРУ. Відповідну заяву івн зробив в ефірі одного з українських телеканалів.
«Там, де він буде робити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або змушувати його виконати свої обіцянки», - заявив він.
Засловами Вакарчука, усі рішення новоспеченого президента треба контролювати.
«Я вже говорив, що президент - це державний інститут, а не прізвище. Політика сліпої віри президента - це стара політика. Ми її абсолютно не приймаємо. Ми вважаємо, що президента треба контролювати, посилювати і допомагати там, де потрібно», - додав Вакарчук.
Нагадаємо, раніше українські експерти та журналісти зазначали, що Святослав Вакарчук захищає інтереси одіозного екс-президента Петра Порошенка.
10:41: Jay-Z став першим репером з мільярдером доларів на раханку
09:39: Князєв вибачився перед родичами вбитого у Переяславі хлопчика
16:01: Послание советского писателя Юлиана Семенова президенту Владимиру Путину из 1969-го года
13:39: У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні
13:13: Українські діти потребують сексуальну освіту – Супрун
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.