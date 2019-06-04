Президента треба контролювати – Вакарчук

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 10:12

Святослав Вакарчук заявив, що підтримає Володимира Зеленського після виборів в Раду. За його словами, його також треба постійно контролювати.

Новину передає «Преса України».

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що він та його команда готові підтримати президента країни Володимира Зеленського. А саме після виборів в ВРУ. Відповідну заяву івн зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Там, де він буде робити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або змушувати його виконати свої обіцянки», - заявив він.

Засловами Вакарчука, усі рішення новоспеченого президента треба контролювати.

«Я вже говорив, що президент - це державний інститут, а не прізвище. Політика сліпої віри президента - це стара політика. Ми її абсолютно не приймаємо. Ми вважаємо, що президента треба контролювати, посилювати і допомагати там, де потрібно», - додав Вакарчук.