Князєв вибачився перед родичами вбитого у Переяславі хлопчика

Аня Мартинюк 04 червня 2019, 09:39

Сергій Князєв висловив слова співчуття родичам 5-річного Кирила, якого застрелив поліцейський. За словами голови Нацполіції, винних чекає жорстоке покарання.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 3 червня, на тлі протестів під столичним МВС з'явився голова Нацполіції Сергій Князєв. Він звернувся до родичів 5-річного хлопчика Кирила, якого застрелив поліцейський.

«Перш за все, хочу висловити глибокі співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як керівник Національної поліції, - запевняю, що ми максимально будемо сприяти розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою і гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на жорстке покарання для винних», - заявив він.

Також стало відомо, що після злочину у відставку пішов Начальник управління Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов. Останній попросив перевести його на роботу в ООС.

Нагадаємо, 31 травня 5-річний хлопчик, гуляючи у дворі, отримав важке поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Так, у дитину поцілила куля, яку випустив п'яний поліцейський. 3 червня дитина померла. Наразі затримано двох поліцейських, їм повідомили про підозру. Також відкрито провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень відповідно до ч. 1 ст. 121 КК України. Відомо, що поліцейським змінять підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

До слова, на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що трагедія повинна стати уроком.

«Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною», - зазначив він.