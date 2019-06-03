Послание советского писателя Юлиана Семенова президенту Владимиру Путину из 1969-го года

Поздно вечером я лениво "прогуливался" просторами Интернета, и одновременно краем уха слушал монологи Штирлица, Мюллера, Бормана, профессора Плейшнера, пастора Шлага и Кальтенбруннера. Был включен телевизор и канал "Энтер-фильм" демонстрировал нестареющий военный сериал "Семнадцать мгновений весны". И вдруг я оцепенел: начался эпизод в купе поезда, когда Штирлиц под бутылочку коньяку беседует с немецким генералом. Тут же, отыскав в Интернете текст знаменитого произведения Юлиана Семенова, я скопировал небольшой отрывок из услышанного мною диалога и заменил в нем всего несколько строчек. А перечитав его, испытал самый настоящий шок...

"Генерал заглянул в купе и спросил:

– Вы русский?

– Увы...

– Почему "увы"? – поинтересовался генерал.

– Потому что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе здесь дают по первому требованию только тем, у кого нет российского паспорта. Безмерная любовь всего мира к России - это блеф. На бытовом уровне нас люто ненавидят. Запад "дружит" с Путиным исключительно из-за наших ресурсов. И подает ему руку и улыбается, пока от нас можно недорого урвать нефть, газ, никель, титан, вольфрам, алмазы... Как только иссякнут наши запасы, благожелательные улыбки лидеров западных держав превратятся в звериный оскал и они хладнокровно отдадут своим войскам команду: "Фас!". И Россию разорвут на куски. Всем миром. В одно мгновенье...

- В каком вы звании?

– Я российский дипломат.

– Будьте вы прокляты! Во всем виноваты именно вы!

– Почему - мы?

– Потому что именно вы определяете внешнюю политику России. Потому что именно вы убедили Путина вести войну на три фронта: против Запада, против Сирии и против Украины.

– А может быть я военный? Не похож?

– Нет... Кстати, военным скоро могут понадобиться сильные ноги. Чтобы вовремя сбежать.

– Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком?

– Так вы не знаете моего имени!...

– Это легко установить, поскольку у вас очень запоминающееся лицо.

– Да? Черт, мне всегда оно казалось стандартным. Все равно, пока вы напишете на меня донос в ФСБ, пока пройдет время, пока меня найдут "костоломы" с Лубянки – все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую голову вас, дипломатов и политиков.

– Интересно получается!... Вы жгли, вы уничтожали, вы зверствовали, а судить будут нас?

– Извините! Мы выполняли приказ. Жгли и зверствовали спецы из ФСБ и ГРУ. А мы – воевали!

– А что, изобрели новый способ: воевать? Без жертв?

– Поймите, война - так или иначе - необходима... Но не такая глупая, конечно, как против Украины. Это война дилетанта. Путин решил, что воевать можно по наитию. Такие, как вы уверили его, что наши авангардные подразделения, одетые в вышиванки хохлы встретят хлебом-солью, улыбками и цветами. А они встретили нас пулеметным огнем. Он просчитался! Но он один, черт побери, знает, что нам всем надо. Оказывается он один любит великую Россию! А мы все вместе - предатели, и думаем только о том, как продать ее пархатому фашисту Коломойскому!

- Ха-ха-ха!...Пархатый фашист??? Это что-то новое! - Да-да! От этих хохлов всего можно ожидать! И относительно войн: они необходимы! Государство – это люди. Им претит статика. Им нужно движение – это аксиома. А движение – это война. Но если вы, проклятые дипломаты и политики, и дальше будете путаться в своих действиях, тогда вас уничтожат. Всех до единого.

– Мы выполняем приказы. Мы такие же солдаты, как и вы - верные солдаты Путина.

– Бросьте вы притворяться! "Верные солдаты Путина"... Путин. Рядовой офицер КГБ, подполковник-неудачник, присвоивший себе с помощью огромных цен на нефть маршальские сапоги!

– Мне страшно говорить с вами, генерал...

– Не лгите! Сейчас уже вся Россия начинает говорить так же, как и я. Или думать, во всяком случае.

– А наши двадцатилетние русские мальчики тоже так думают? Когда они идут под пули украинских снайперов на линии соприкосновения Украины и Новороссии?

– Да бросьте вы! Во-первых, "их там нет", как утверждает наш любимый фюрер. А во-вторых... Какая к черту Новороссия? "Новороссия"!... Даже Путин давным-давно спрятал это слово глубоко в своей... Ну, сами понимаете - где! Эти русские мальчики - просто фанатики, воюющие на чужой территории. А фанатизм никогда не даст окончательной победы. Фанатики могут побеждать только на первых порах. Но они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Мы обречены в войне с Украиной. Хохлы никогда не сдадутся. Они будут дохнуть пачками, но не сдадутся. Но и мы потеряем в этой войне десятки, а может и сотни тысяч своих солдат. Потеряем бессмысленно. И в итоге - мы все равно уйдем, возвратив им Крым и заплатив репарации.

– Так отчего же вы не поднимете свою дивизию...

– Корпус!...

– Тем более. Почему же тогда вы не поднимете свой корпус и не сдадитесь в плен вместе с ним, дабы избежать бессмысленных жертв?

– А семья?! А фанатики из министерства обороны?! А этот напичканный ублюдочной философией олигофрен Жириновкий?! А шпана помельче: Прилепин, Гиркин, Михалков, Скабеева, Соловьев? А идиоты, которым легче драться и подохнуть, веря в мифическую победу, чем оказаться живыми и здоровыми?!

– Вы можете приказать.

– Что?! Приказывают умирать! Нет еще таких приказов – жить, сдаваясь врагу. Не научились писать!.

– А если вы получите такой приказ?

– От кого?! От этого неврастеника, залитого ботоксом? Он же тянет нас всех за собой в могилу!

– А если приказ придет от министра обороны?

– Не смешите! У Шойгу вместо головы - задница. Он пожарный, а не военный!

– Ну хорошо... А начальник Генштаба?

– Генерал Герасимов?

– Да.

– Он такого приказа не издаст.

– Почему?

– Он воспитывался под руководством Путина. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает, и аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения.

– Вы не верите в перспективу?

– Я верю в перспективу! В перспективу скорой гибели. Всех нас, скопом... Как только иссякнут наши природные ресурсы - нас сомнут, разорвут всем миром. Европейцы и американцы будут убивать нас цивилизованно. А вот китайцы... Эти желтозадые будут с наслаждением пытать нас перед смертью; изуверствовать долго и упорно. Но это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша окажется такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца многих поколений несчастных россиян. Я завещал детям: "Будь проклята любая демократия в России!". Всякая демократия в нашей стране чревата только одним: диктатурой мелких лавочников, выбившихся в маршалы, министры и миллиардеры. Чем больше мы, русские, имеем свобод, тем больше нам хочется тюрем! Полиции! ФСБ! ГРУ! И всеобщего страха! Только тогда мы чувствуем себя себя спокойными, в своей тарелке. Только тогда нам не нужно отстаивать личную точку зрения - никакой ответственности. Нужно только подойти к портрету Путина, вскинь руку вверх, и восторженно вскрикнуть: "Хайль!". И все в мире сразу становится ясно..."

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".