У Мережі активно обговорюють ікону з Путіним

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Прихильники кремлівського лідера продовжують дивувати. На цей раз Путіна зобразили на іконі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що житель окупованого Алчевська створив незвичну ікону, на якій зображено президента Росії Володимира Путіна. Про подію розповів український журналіст Денис Казанський.
В результаті в Мережі почали жартувати з приводу такого творіння.
«У Путіна один німб зліва не розкрився», - зіронізували у коментарях.
«Важкий випадок», - також додали користувачі.
«З дитинства за Міккі-Мауса», - сміються користувачі.
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