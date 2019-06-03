Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Лужков порадив качати воду в Крим з Волги
  • Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст
  • Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця

У Мережі активно обговорюють ікону з Путіним

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 14:07
Версія для друку
У Мережі активно обговорюють ікону з Путіним

Прихильники кремлівського лідера продовжують дивувати. На цей раз Путіна зобразили на іконі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що житель окупованого Алчевська створив незвичну ікону, на якій зображено президента Росії Володимира Путіна. Про подію розповів український журналіст Денис Казанський.

В результаті в Мережі почали жартувати з приводу такого творіння.

«У Путіна один німб зліва не розкрився», - зіронізували у коментарях.

«Важкий випадок», - також додали користувачі.

«З дитинства за Міккі-Мауса», - сміються користувачі.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції