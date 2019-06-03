У Мережі активно обговорюють ікону з Путіним

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 14:07

Прихильники кремлівського лідера продовжують дивувати. На цей раз Путіна зобразили на іконі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що житель окупованого Алчевська створив незвичну ікону, на якій зображено президента Росії Володимира Путіна. Про подію розповів український журналіст Денис Казанський.

В результаті в Мережі почали жартувати з приводу такого творіння.

«У Путіна один німб зліва не розкрився», - зіронізували у коментарях.

«Важкий випадок», - також додали користувачі.

«З дитинства за Міккі-Мауса», - сміються користувачі.