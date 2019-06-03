У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 13:39

У Луцьку невідомі повідомили про мінування декількох об’єктів. В тому числі обласної лікарні. Так, важкохворих довелось виносити на ношах

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, у Луцьку замінували обласну лікарню та ще два об’єкти. Відповідні повідомлення надійшли у поліцію о 9:00. За словами правоохоронців, персонал лікарні, а також пацієнтів було успішно евакуйовано.

За попередніми даними, важко хворих вивозили на ношах. На місці події працює поліція, рятувальники та вибухотехніки.

«Повідомлення надходять на електронну пошту ДСНС. З п'ятниці були «заміновані» більше 30 об'єктів у Луцьку. На всі виклики виїжджала поліція, фахівці-вибухотехніки. У жодному разі не було знайдено ніяких небезпечних або підозрілих предметів. Відомо, що сервери, з яких надходили і надходять повідомлення, знаходяться за межами України», - зазначили у прес-службі поліції.

Відомості про інциденти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).