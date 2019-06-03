У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні 13:39
Тепле море та грозові дощі: Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні 12:11
Вакарчук поділився думками з приводу завершення війни на Донбасі 07:39
Матіос вирішив розібратися з роликом, в якому Румунія анексує Україну 07:03
Медреформаторка Супрун попередила про «шоковий» період для українців 06:30
У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками 14:10
Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст 13:46
Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО) 13:08
Названо лікарів, до яких варто навідуватись регулярніше 12:07
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У Луцьку невідомі повідомили про мінування декількох об’єктів. В тому числі обласної лікарні. Так, важкохворих довелось виносити на ношах
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, у Луцьку замінували обласну лікарню та ще два об’єкти. Відповідні повідомлення надійшли у поліцію о 9:00. За словами правоохоронців, персонал лікарні, а також пацієнтів було успішно евакуйовано.
За попередніми даними, важко хворих вивозили на ношах. На місці події працює поліція, рятувальники та вибухотехніки.
«Повідомлення надходять на електронну пошту ДСНС. З п'ятниці були «заміновані» більше 30 об'єктів у Луцьку. На всі виклики виїжджала поліція, фахівці-вибухотехніки. У жодному разі не було знайдено ніяких небезпечних або підозрілих предметів. Відомо, що сервери, з яких надходили і надходять повідомлення, знаходяться за межами України», - зазначили у прес-службі поліції.
Відомості про інциденти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).
13:39: У Луцьку довелось провести евакуацію з обласної лікарні
13:13: Українські діти потребують сексуальну освіту – Супрун
12:11: Тепле море та грозові дощі: Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні
10:25: На Харківщині батько вбиви сина та вчинив самогубство
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.