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Уляна Супрун запропонувала ввести в Україні «сексуальну освіту». Мова йде про інформування дітей та підлітків про репродуктивне здоров'я і відносини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що в Україні варто ввести сексуальну освіту для дітей та підлітків. Відповідне повідомлення вона залишила на своїй сторінці у соцмережі.
«Ви говорили зі своєю дитиною-підлітком про секс? А про хвороби, які передаються статевим шляхом? А про засоби контрацепції? Якщо ні - даремно. Репродуктивне здоров'я дуже важливе, і краще, якщо дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів. А не на сумнівних сайтах або методом проб і помилок. Саме для цього і потрібна сексуальна освіта», - зазначила вона.
Супрун уточнила, що «сексуальна освіта» - це виховання відповідального ставлення до свого репродуктивного здоров'я і відносин. У своєму повідомленні американка також наголосила, що у 2016 році в Україні було зроблено 56 абортів жінкам у віці до 14 років. Ще 875 - у віці 15-17 років.
«Це дуже сумна статистика. Сексуальна освіта має допомогти запобігати небажаній вагітності, а потім і зменшувати кількість абортів», - написала вона.
13:13: Українські діти потребують сексуальну освіту – Супрун
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