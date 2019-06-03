Українські діти потребують сексуальну освіту – Супрун

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 13:13

Уляна Супрун запропонувала ввести в Україні «сексуальну освіту». Мова йде про інформування дітей та підлітків про репродуктивне здоров'я і відносини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що в Україні варто ввести сексуальну освіту для дітей та підлітків. Відповідне повідомлення вона залишила на своїй сторінці у соцмережі.

«Ви говорили зі своєю дитиною-підлітком про секс? А про хвороби, які передаються статевим шляхом? А про засоби контрацепції? Якщо ні - даремно. Репродуктивне здоров'я дуже важливе, і краще, якщо дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів. А не на сумнівних сайтах або методом проб і помилок. Саме для цього і потрібна сексуальна освіта», - зазначила вона.

Супрун уточнила, що «сексуальна освіта» - це виховання відповідального ставлення до свого репродуктивного здоров'я і відносин. У своєму повідомленні американка також наголосила, що у 2016 році в Україні було зроблено 56 абортів жінкам у віці до 14 років. Ще 875 - у віці 15-17 років.

«Це дуже сумна статистика. Сексуальна освіта має допомогти запобігати небажаній вагітності, а потім і зменшувати кількість абортів», - написала вона.