Обрано прес-секретаря для Зеленського

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Стало відомо, хто став прес-секретарем Володимира Зеленського. Так, важлива посада дісталась 32-річній журналістці з Херсону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, хто сидітиме у кріслі прес-секретаря президента України Володимира Зеленського. Так, посада дісталась 32-річній журналістці Юлії Мендель з Херсону. Саме вона перемогла у відповідному конкурсі.
Нагадаємо, конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського було оголошено 30 квітня. Головними вимогами від кандидатів були знання щонайменше трьох мов, досвід у журналістиці або публічній сфері та можливість працювати за необхідності двадцять чотири години на добу сім днів на тиждень.
Відомо, що Юлія Мендель до конкурсу щонайменше один раз спілкувалась з Володимиром Зеленським. Вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо-ТВ» та «Інтер». Крім того, уже декілька років Мендель як журналіст співпрацює з The New York Times.
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