Тепле море та грозові дощі: Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 12:11

Синоптик Наталія Діденко попередила, що дощі й надалі радуватимуть українців. Так, вона розповіла, де без опадів не обійтись, а де буде сухо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, чого чекати від погоди у найближчі дні. На своїй офіційній сторінці у соцмережі вона зазначила, що на українців чекають короткочасні грозові дощі. А саме з 4 червня.

«Місцями можливі сильні зливи, шквали при грозі, град. У Криму лише завтра суттєві опади малоймовірні», - наголосила вона.

За словами Діденко, стовпчики термометрів протягом дня покажуть +25+30 градусів. Тепліше буде на Півдні та Сході, тут температура повітря прогріється до +32 градусів. У західних областях теж буде тепло, +22+27 градусів.

«У Києві у вівторок очікується дощ та гроза, максимальна температура повітря +27+29 градусів, під час дощу зниження до +24+26 градусів», - написала вона.

Підсумовуючи Діденко написала, що на чорноморському узбережжі, в Ялті, Одесі, вода прогріється до 20-22 градусів. На Азовському морі вода в районі Генічеська, Бердянська становить 24-26 градусів.