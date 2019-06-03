У Криму пройдуть чергові незаконні вибори

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Кримські окупанти зібрались оновити «парламент». Названа дата чергових «виборів» на півострові.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що у Криму відбудуться чергові незаконні вибори. Кримські окупанти заявили, що 8 вересня на півострові пройдуть вибори депутатів терміном на 5 років. Про це зазначило видання «Крим.Реалії».
За попередніми даними, відповідне рішення прийняла так звана Держрада Криму сьогодні, 3 червня. Як зазначають ЗМІ, у «парламент» Криму увійде 75 депутатів.
Нагадаємо, у вересні 2014 року у Криму пройшли перші незаконні вибори до органів влади. Світові лідери не визнали їх, й досі закликають кримських окупантів покинути півострів.
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