У Криму пройдуть чергові незаконні вибори

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 11:41

Кримські окупанти зібрались оновити «парламент». Названа дата чергових «виборів» на півострові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що у Криму відбудуться чергові незаконні вибори. Кримські окупанти заявили, що 8 вересня на півострові пройдуть вибори депутатів терміном на 5 років. Про це зазначило видання «Крим.Реалії».

За попередніми даними, відповідне рішення прийняла так звана Держрада Криму сьогодні, 3 червня. Як зазначають ЗМІ, у «парламент» Криму увійде 75 депутатів.

Нагадаємо, у вересні 2014 року у Криму пройшли перші незаконні вибори до органів влади. Світові лідери не визнали їх, й досі закликають кримських окупантів покинути півострів.