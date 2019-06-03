Лужков порадив качати воду в Крим з Волги

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 11:08

Російський політик Юрій Лужков запропонував раз і назавжди вирішити питання водопостачання анексованого Криму. За його словами, воду можна качати з річки Волга.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що кримські окупанти придумали, як обійтись без української води. За даними видання «РИА Новости», екс-мер Москви Юрій Лужков виступив з пропозицією качати воду з Волги.

«В якості першого технічно простого етапу пропонується вилучити на території Росії частину стоку припливу річок Дніпро - Десни, об'ємом 3-4 куб км, направити його в басейн Оки, подолавши водоводом пологий вододіл висотою близько 30 метрів. Зробити це якраз по трасі одного з древніх волоків на шляху з Дніпра в Оку, яким скористалося військо князя Володимира під час його Великого волзького походу. А далі по Жиздрі, річці Ока в Волгу і Дон з подальшим перекачуванням через Керченську протоку в кінцеву частину Північно-Кримського каналу і реверсною подачею води по ньому на всю територію Криму з застосуванням найсучасніших водозберігаючих технологій», - розповів він.

За його словами, такий проект назавжди вирішив би проблему водопостачання Криму. Лужков додав, що водозабезпеченість Києва при цьому дещо зменшиться.

«Це має рахувати влада Києва, яка так завзято прагне збезводнити і залишити народ півострова без води», - підсумував він.