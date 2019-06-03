На Харківщині батько вбиви сина та вчинив самогубство

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У Чугуєві 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вбив власного сина. Після цього він покінчив з собою.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 червня, у місті Чугуїв Харківської області сталось страшне вбивство. Тут 61-річний чоловік застрелив власного сина. Після цього вбивця наклав на себе руки. За даними прес-служби Нацполіції, подія трапилась у приватному будинку.
«Виїздом на місце події і в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік здійснив постріл з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з рушниці», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в день трагедії чоловік вживав алкоголь. Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «самогубство» КК України. На місці події працює поліція. Обставини трагедії встановлюються.
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