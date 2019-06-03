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Белла Хадід прикрасила модний глянець

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 10:02
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Белла Хадід прикрасила модний глянець

Супермодель Белла Хадід зробила розкішні знімки з фотосесії для іспанського Vogue. 22-річна зірка показала своє розкішне тіло.

Новину передає «Преса України».

Відома зірка подіуму Белла Хадід прикрасила собою сторінки глянцевого видання Vogue Іспанія. 22-річну супермодель знімала фотограф Зої Гроссман. На фото знаменитість  позує на пляжі у спокусливому купальнику бікіні.

Так, Хадід зобразила пляжну красуню, яка ніжиться на сонці, сидячи на дошці для серфінгу.

«Хадід йдуть абсолютно усі образи. А цей, з сережками та браслетів з мушлів, особливо», - відзначили прихильники знаменитості.

Як повідомлялось раніше, червневий номер Vogue Іспанія містить на своїх сторінках фото речей відомого українського бренду  Lee Pfayfer.

 

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