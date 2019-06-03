Українцям нагадали, де відпочити у Європі дешево

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Українці з біометричним паспортом можуть безперешкодно подорожувати у Європу. З початком літа мандрівникам нагадали, квитки в які країни найдоступніші.
Новину передає «Преса України».
За даними українських журналістів, квиток у європейську країну для українців може бути дешевше, ніж вечеря у ресторані Києва. Так, цього літа, якщо купувати квиток заздалегідь, то у липні можна відправитись у європейські країни за 700-1500 грн. Це вартість квитка в одну сторону.
Для прикладу, з Києва у Братиславу вартість квитка становить всього 450 грн, або ж 15 євро. Інші популярні напрямки:
Берлін – 23 євро.
Варшава – 19 євро.
Лондон – 33 євро.
Вільнюс – 53 євро.
Стокгольм – 61 євро.
Прага – 103 євро.
Рим – 69 євро.
Відень – 25 євро.
Будапешт – 57 євро.
За словами експертів, якщо мандрівники люблять економити, то квитки варто купувати за 6-10 місяців.
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