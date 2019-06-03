Українцям нагадали, де відпочити у Європі дешево

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 09:24

Українці з біометричним паспортом можуть безперешкодно подорожувати у Європу. З початком літа мандрівникам нагадали, квитки в які країни найдоступніші.

Новину передає «Преса України».

За даними українських журналістів, квиток у європейську країну для українців може бути дешевше, ніж вечеря у ресторані Києва. Так, цього літа, якщо купувати квиток заздалегідь, то у липні можна відправитись у європейські країни за 700-1500 грн. Це вартість квитка в одну сторону.

Для прикладу, з Києва у Братиславу вартість квитка становить всього 450 грн, або ж 15 євро. Інші популярні напрямки:

Берлін – 23 євро.

Варшава – 19 євро.

Лондон – 33 євро.

Вільнюс – 53 євро.

Стокгольм – 61 євро.

Прага – 103 євро.

Рим – 69 євро.

Відень – 25 євро.

Будапешт – 57 євро.