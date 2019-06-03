Кіану Рівзу запропонували стати супергероєм Marvel

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 08:49

Зірковий холостяк Кіану Рівз може стати супергероєм на екрані. Студія Marvel запросила актора до участі у нових зйомках.

Новину передає «Преса України».

Шанувальників студії Marvel обнадіяли появою нового супергероя на екранах. Так, зірка фільму «Матриця» Кіану Рівз може зіграти одного з персонажей із суперможливостями з комікса «Вічні» Джека Кірбі.

Наразі ведуться переговори. За попередніми даними, зйомки фільму стартують в кінці літа, а вже у листопаді наступного року стрічка має вийти на широкі екрани.

До слова, у коміксі Джека Кірбі йдеться про створених богами генетично модефікованих людей та протистояння «Вічних» та девіантів. Як відомо, до зйомок запросили Анджеліну Джолі, Кумейла Нанджіані і Річарда Меддена. Останні вже дали добро на зйомки.