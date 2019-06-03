Онищенко зрівняв Пашинського з «чупакаброю»

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 08:15

Олександр Онищенко відреагував на роздачу «Фондом Сергія Пашинського» пакунків для пенсіонерів. Як відомо, одіозний нардеп, який продавав ЗСУ вживані машини з десятикратною накруткою, вирішив порадувати пенсіонерів гречкою, олією та вином.

Новину передає «Преса України».

Екс-депутат ВРУ Олександр Онищенко оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі фото, на якому зафіксовано подарунковий пакет від нардепа «Народного фронту» Сергія Пашинського. Як відомо, напередодні парламентських виборів ряд депутатів вирішили піддобрити виборців одноразовими подарунками.

Так, одіозний Пашинський вирішив не відставати від колег. У свій пакет «Благодійний фонд Сергія Пашинського» він вирішив покласти по кілограму гречки, макаронів, банку згущеного молока, вино, олію, консерви. Як відомо, такі подарунки роздавали на Житомирщині ще у квітні. За попередніми даними, такі пакунки отримують українці старше 65 років.

«Старовинна українська легенда свідчить про те, що раз в п'ять років Чупакабра приносить людям пакет з їжею, випивкою і газетою для того щоб ті дозволили йому ще п'ять років смоктати кров», - прокоментував Олександр Онищенко.

Нагадаємо, Сергія Пашинського викрили у збагаченні на оборонці. Він продавав ЗСУ бойові машини піхоти в десять раз дорожче. Крім того, бойові машини були у вжитку.