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Святослав Вакарчук продовжує роздавати інтерв’ю на політичну тему. За його словами, повернути мир на Донбас можливо завдяки простим крокам.
Новину передає «Преса України».
Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук дав нове інтерв’ю. У ньому він розповів, які чинники допоможуть швидше завершити війну на Донбасі. За його словами, українська влада повинна створити для українців «казку», щоб жителі Донбасу захотіли аби підконтрольні бойовикам українські території повернулись під контроль Києву.
«Фактор номер один: нам треба на тих територіях, які ми контролюємо зараз, створити казку. Нам треба створити вітрину справжнього вільного життя, де людина відчуває себе гідною, захищеною, має добробут і безпеку. Коли ми покажемо приклад всередині країни, виправимо ситуацію в економіці, коли верховенство права стане не просто словами, а діями, коли до кожної людини будуть ставитися як до найкращої і не буде кращих і гірших, тоді, я впевнений, що люди на непідконтрольних територіях захочуть так чи інакше скоріше з нами об'єднатися. Тоді нам буде набагато легше вирішити цю ситуацію», - розповів музикант-політик.
Вакарчук додав, що що людям в зоні кризової ситуації треба простягнути руку допомоги і не сприймати їх як людей другого сорту.
«Нам потрібно показати кожному з них: Ми чекаємо їх - і ми одного разу будемо разом», - заявив Вакарчук.
07:39: Вакарчук поділився думками з приводу завершення війни на Донбасі
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