Матіос вирішив розібратися з роликом, в якому Румунія анексує Україну

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Анатолій Матіос вирішив відреагувати на відео, де показано, що Румунія анексує частину України. За його словами, відповідні дані будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Новину передає «Преса України».
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос зробив важливу заяву. За його словами, він збере на нараду керівництво МЗС, Генштабу, Головного управління розвідки Міноборони і СБУ. Причина – поява на Youtube провокаційного відео.
Мова йде про аматорське відео під назвою «Romanian - Ukrainian War 2022 (Romania vs Ukraine)». У ролику йдеться про те, що Румунія анексує Чернівецьку область та частину півдня Одеської області. А саме після того, як розпочнеться широкомасштабна війна РФ проти України.
На своїй сторінці у соцмережі Матіос зазначив, що внесе до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані «про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до здійснення особливо тяжких злочинів, які зазіхають на територіальну цілісність української держави».
«Українська Держава (нехай для когось наче й слабка) - Є! Ми будемо за неї боротися», - заявив він.
Нагадаємо, скандальне відео з’явилось у травні цього року.
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