Медреформаторка Супрун попередила про «шоковий» період для українців

Аня Мартинюк 03 червня 2019, 06:30

Уляна Супрун попередила, що її медреформа продовжить реалізовуватися. За її словами, наступний рік буде не легким.

Новину передає «Преса України».

Американка Уляна Супрун, яка продовжує займаи в України посаду виконувачки обов’язків міністра охоррони здоров’я, заявила, що наступний 2020 рік буде шоковий в рамках медреформи. А саме для лікарів.

«Наступний рік буде перехідним і, зрозуміло, трохи шоковим, тому що буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні закриваються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають більше допомоги, отримали найбільшу інвестицію», - розповіла захисниця інтересів іноземних фармакологічних компаній.

Супрун також висловила надію на те, що цьогоріч ВРУ прийме пакет послуг профільних лікарів, за які частково платитиме Національна служба здоров'я. За її словами, пацієнт зможе обирати, для прикладу, кардіолога, і останній отримуватиме гроші за надані послуги на свій заклад.

«Це має суттєво змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звичайно, якщо їхній заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір», - додала вона.