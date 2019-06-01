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В’ячеслав Аброськін розповів про трагедію у Запоріжжі. Тут чоловік скоїв страшний злочин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, стало відомо про інцидент у Запоріжжі. Тут в одній із квартир знайшли вбитою 26-річну дівчину та її співмешканця 1983 року народження. За словами першого заступника глави Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна, у приміщенні також находилась дитина.
Мова йде про трирічного хлопчика, якому довелось пробути дві доби з мертвими батьками.
«Про що могла думати доросла людина, яка вбила матір дитини, а потім наклала на себе руки і залишила свою дитину одну серед мертвих ...», - зазначив він.
14:10: У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками
13:46: Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст
13:08: Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)
12:07: Названо лікарів, до яких варто навідуватись регулярніше
11:02: Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах
10:26: Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами»
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