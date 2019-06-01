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У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 14:10
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У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками

В’ячеслав Аброськін розповів про трагедію у Запоріжжі. Тут чоловік скоїв страшний злочин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо про інцидент у Запоріжжі. Тут в одній із квартир знайшли вбитою 26-річну дівчину та її співмешканця 1983 року народження. За словами першого заступника глави Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна, у приміщенні також находилась дитина.

Мова йде про трирічного хлопчика, якому довелось пробути дві доби з мертвими батьками.

«Про що могла думати доросла людина, яка вбила матір дитини, а потім наклала на себе руки і залишила свою дитину одну серед мертвих ...», - зазначив він.

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