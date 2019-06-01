У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками 14:10
Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст 13:46
Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО) 13:08
Названо лікарів, до яких варто навідуватись регулярніше 12:07
Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах 11:02
Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами» 10:26
У партію «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб 08:48
Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави 08:07
Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих 07:34
«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента 10:47
Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця 09:38
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Український економіст Андрій Блинов знову звернув увагу на те, що українців нахабно обманюють, виставляючи космічну ціну на газ. Він зауважив, що на європейських ринках газ давно впав у ціні.
Новину передає «Преса України».
Економіст Андрій Блинов навів порівняльну таблицю, з якої випливає, що ціна газу для населення України становить 235 доларів США за тисячу куб. м., в той час як для європейців ціна нижче 120 доларів США за тисячу куб. м.
«Шукаю логіку. На ринках Євросоюзу ціна газу (без податків) знову впала. Уже нижче 120 доларів за тисячу кубометрів, на українському ринку угоди проходять по 140-180 доларів. Оптова ціна для українського населення (теж без податків і націнок) на червень - 235 доларів, і вона виросла», - написав він.
До слова, раніше журналіст Олександр Дубінський зауважував, що газ для українців продають за дорого, порівняно з цінами в країнах ЄС. За його словами, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та голова «Нафтогазу» знову вирішили безсовісно збагатитися на українцях.
14:10: У Запоріжжі трирічний хлопчик дві доби провів з мертвими батьками
13:46: Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст
13:08: Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)
12:07: Названо лікарів, до яких варто навідуватись регулярніше
11:02: Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах
10:26: Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.