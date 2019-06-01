Для українців газ за $235, для європейців за $120 – економіст

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 13:46

Український економіст Андрій Блинов знову звернув увагу на те, що українців нахабно обманюють, виставляючи космічну ціну на газ. Він зауважив, що на європейських ринках газ давно впав у ціні.

Новину передає «Преса України».

Економіст Андрій Блинов навів порівняльну таблицю, з якої випливає, що ціна газу для населення України становить 235 доларів США за тисячу куб. м., в той час як для європейців ціна нижче 120 доларів США за тисячу куб. м.

«Шукаю логіку. На ринках Євросоюзу ціна газу (без податків) знову впала. Уже нижче 120 доларів за тисячу кубометрів, на українському ринку угоди проходять по 140-180 доларів. Оптова ціна для українського населення (теж без податків і націнок) на червень - 235 доларів, і вона виросла», - написав він.

До слова, раніше журналіст Олександр Дубінський зауважував, що газ для українців продають за дорого, порівняно з цінами в країнах ЄС. За його словами, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та голова «Нафтогазу» знову вирішили безсовісно збагатитися на українцях.