Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)

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Репер VovaZiLvova представив новий кліп до пісні «Президент клоун». У ній він висвітлює своє бачення політичної ситуації в Україні.
Новину передає «Преса України».
Український репер Володимир Парфенюк, більш відомий як VovaZiLvova, представив новий трек під назвою «Президент клоун». Одразу ж й вийшов кліп до його творіння, який він оприлюднив на своєму офіційному каналі в YouTube.
Так, реп-виконавець розповів про те, як він бачить політичну ситуацію в країні.
«Один мій президент клоун клоун клоун
Інший мій президент бик бик бик
Кожен із них хотів голос мій
Але отримав лиш мій па-тик», - йдеться у пісні.
Сам VovaZiLvova охарактеризував своє творіння як «музику радості в складний час». Кліп виконавця за добу передивились близько 13,5 тисяч користувачів.
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