Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 13:08

Репер VovaZiLvova представив новий кліп до пісні «Президент клоун». У ній він висвітлює своє бачення політичної ситуації в Україні.

Новину передає «Преса України».

Український репер Володимир Парфенюк, більш відомий як VovaZiLvova, представив новий трек під назвою «Президент клоун». Одразу ж й вийшов кліп до його творіння, який він оприлюднив на своєму офіційному каналі в YouTube.

Так, реп-виконавець розповів про те, як він бачить політичну ситуацію в країні.

«Один мій президент клоун клоун клоун

Інший мій президент бик бик бик

Кожен із них хотів голос мій

Але отримав лиш мій па-тик», - йдеться у пісні.

Сам VovaZiLvova охарактеризував своє творіння як «музику радості в складний час». Кліп виконавця за добу передивились близько 13,5 тисяч користувачів.