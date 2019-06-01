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Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 13:08
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Львівський репер згадав президента у новому треці (ВІДЕО)

Репер VovaZiLvova представив новий кліп до пісні «Президент клоун». У ній він висвітлює своє бачення політичної ситуації в Україні.

Новину передає «Преса України».

Український репер Володимир Парфенюк, більш відомий як VovaZiLvova, представив новий трек під назвою «Президент клоун». Одразу ж й вийшов кліп до його творіння, який він оприлюднив на своєму офіційному каналі в YouTube.

Так, реп-виконавець розповів про те, як він бачить політичну ситуацію в країні.

«Один мій президент клоун клоун клоун 

Інший мій президент бик бик бик 

Кожен із них хотів голос мій 

Але отримав лиш мій па-тик», - йдеться у пісні.

Сам VovaZiLvova охарактеризував своє творіння як «музику радості в складний час». Кліп виконавця за добу передивились близько 13,5 тисяч користувачів.

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