Трамп запросив до себе Зеленського

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 12:35

Дональд Трамп та Володимир Зеленський вперше зустрінуться у Вашингтоні. Так, президент США запросив Зеленського прибути з офіційним візитом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп запросив у Білий дім новоспеченого українського лідера Володимира Зеленського. За даними американських ЗМІ, серйозна розмова чекає на обидві сторони.

За попередніми даними, запрошення Володимир Зеленський отримав 31 травня. Однак, коли саме відбудеться зустріч не відомо. Експерти припустили, що Трамп зустрінеться з президентом України після зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

«Відбудеться предметна розмову щодо врегулювання конфлікту на Донбасі ... Важливе питання до Зеленського на переговорах: За що Америка стільки років давала Україні гроші американських платників податків?» - відзначили ЗМІ.