Названо лікарів, до яких варто навідуватись регулярніше

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 12:07

Американський гастроентеролог розповів, до яких лікарів варто ходити в профілактичних цілях щорічно.

Новину передає «Преса України».

За даними видання INSIDER, люди повинні частіше навідуватися до певних лікарів. Щоб дізнатися, до яких саме, було проведене спеціальне опитування медичних фахівців.

«Походи до лікаря необхідні для збереження здоров'я. До деяких лікарів необхідно навідуватись принаймні двічі в рік. Ми назвемо цих лікарів. Однак, цей список може змінюватися в залежності від багатьох факторів», - відзначило видання.

Нікет Сенпал, гастроентеролог і терапевт в Нью-Йорку, зазначив, що з лікарями загального профілю варто зустрічатись за необхідністю.

«Якщо ви здорові і не маєте хронічних захворювань, то раз на рік відвідуйте фізичного терапевта», - зазначив він.

За його словами, раз в рік варто навідуватись до окуліста, гінеколога або уролога, гастроентеролога, дерматолога, стоматолога.