Співачка Ріанна сфотографувалась у звабливій позі

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31-річна Ріанна знову порадувала прихильників фото у білизні. Знаменитість показала бюстгальтер, який запропонує купити своїм шанувальницям.
Новину передає «Преса України».
Відома американська співачка Rihanna продемонструвала груди у нюдовому бюстгальтері, який входить в її нову колекцію Savage X Fenty. Крім того, її ніжки прикрасили високі блискучі панчохи.
Знімок з’явився на офіційній сторінці Rihanna в Instagram. Знімок припав до душі прихильникам 31-річної зірки.
«Моє серце почало битися швидше», - відзначили у коментарях.
Нагадаємо, раніше музична зірка показувала прихильникам тіло у напівпрозорому комплекті спідньої білизни. Він теж входить в її колекцію Savage X Fenty.
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