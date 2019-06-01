Співачка Ріанна сфотографувалась у звабливій позі

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 11:35

31-річна Ріанна знову порадувала прихильників фото у білизні. Знаменитість показала бюстгальтер, який запропонує купити своїм шанувальницям.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Rihanna продемонструвала груди у нюдовому бюстгальтері, який входить в її нову колекцію Savage X Fenty. Крім того, її ніжки прикрасили високі блискучі панчохи.

Знімок з’явився на офіційній сторінці Rihanna в Instagram. Знімок припав до душі прихильникам 31-річної зірки.

«Моє серце почало битися швидше», - відзначили у коментарях.

Нагадаємо, раніше музична зірка показувала прихильникам тіло у напівпрозорому комплекті спідньої білизни. Він теж входить в її колекцію Savage X Fenty.