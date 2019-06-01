Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 11:02

Гламурний випусний відбувся у рівненському дитячому садку «Дивосвіт». Батьки орендували діткам лімузини.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 31 травня, у рівненському ДНЗ «Дивосвіт», що на вулиці Княгині Ольги, відбувся випускний. Батьки вирішили скромно не гуляти, тому замовили майбутнім школярам лімузини. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

«Далі лімузини рушили вулицями Рівного», - відзначили журналісти.

Інетрнет-спільнота не привітала таку ідею, зазначивши, що батьки не сповна розуму, адже гроші, витрачені на показуху, могли бути направліні у краще русло.

«Краще б ці гроші витратили на благодійність! Чи віддали дітям в яких навіть цукерок немає на те чи інше свято!!!» - відзначили рівняни.

«Які ущєрбні) А ще не дай Бог хата в сусіда вища. Село», - додали у коментарях.

Дехто також зазначив, що критикувати батьків не варто, адже, вочевидь, лімузини замовили для розваги та цікавих фото, а не для того, щоб показати, що їх діти особливіші чи кращі.