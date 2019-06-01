Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами»

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Андрій Парубій, який поки сидить в кріслі спікера ВРУ, знову кинув камінь в бік Володимира Зеленського та його команди. Прихильник Порошенка пригрозив, що «стара команда» ВРУ не дасть новій творити великі зміни.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 31 травня, спікер Верховної ради та відданий прихильник Петра Порошенка Андрій Парубій в черговий раз розкритикував ініціативи представників команди президента Володимира Зеленського.
За словами Парубія, він знову чув від представників «Зе! Команди» заяви про можливе скасування мовного закону, який так виплекували у БПП, або закону декомунізації.
«Вони говорять про те, що потрібно скасувати «мовний закон», скасувати квоти, скасувати декомунізацію. На жаль, це стає для них повсякденного політикою», - заявив Парубій.
В черговий раз Парубій прикрився українцями, зазначивши, що останні не дозволять цього зробити. Він також пообіцяв Зеленському та його соратникам «палаючу землю під ногами».
«Я хочу сказати і від імені Верховної Ради, і від уряду - український народ вам цього не дозволить! Земля під вами буде горіти», - зазначив він.
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